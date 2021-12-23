Путин: обратил внимание на юг России и Крым, а также на развитие малых городов

Города России энергично развиваются, но именно малым необходимо уделить большее внимание, и, в частности, развитию транспортной инфраструктуры и связанности территорий. Об этом заявил в ходе Большой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин.

Города, и малые, и большие, развиваются, развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов — мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего, связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному — я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы, — сказал Глава государства.

Путин также призвал обратить внимание на развитие южных регионов России, в первую очередь Краснодара и городов Крыма.

Можно и нужно жить в условиях благоприятной среды, но иметь возможность добраться до места работы либо поменять его, и увеличить мобильность населения – одна из наших задач. У нас на юге города хорошо развиваются: Краснодар, посмотрите, как развивается. Прибрежные зоны как развиваются, Крым, — отметил Владимир Путин.

Развитие инфраструктуры в РФ, по его мнению, является одним из драйверов роста страны, в том числе экономического.

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