Путин огласит послание Федеральному Собранию 15 января в «Манеже». О чем будет говорить Президент

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении совместного заседания палат парламента, из которого следует, что послание Федеральному Собранию будет оглашено в столичном выставочном зале «Манеж» в полдень 15 января. Документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

На оглашение послания будут приглашены члены правительства, председатель и заместители председателя Конституционного суда РФ, глава Верховного суда, генеральный прокурор, руководитель Следственного комитета РФ, председатель ЦИК РФ, глава Счетной палаты, члены Госсовета РФ и главы основных конфессий.

ВГТРК поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат парламента. Организационно-техническое обеспечение мероприятия возложено на администрацию президента РФ.

Ожидается, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин поднимет проблему снижения доходов населения. В частности, российский лидер признался, что его «очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения». Об этом сам Глава государства рассказал в беседе с ТАСС. Президент не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока он находится в проработке.

Однако Путин уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности«.

Эти решения должны состояться, — убежден Президент. — Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения.

Послание Президента Федеральному собранию — ежегодное выступление Главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем Президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии — лично Президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года.