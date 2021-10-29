Путин отправил руководство Минздрава России по регионам

На помощь медикам.

Президент РФ Владимир Путин поручил Министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи.

Путин дал поручение Министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи, — сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко продолжать работать с региональными властями и оказывать при необходимости кадровую помощь, усиливая персонал больниц бригадами из федеральных медучреждений.

Днем ранее сообщалось, что Минобороны России по поручению Президента РФ наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусом.