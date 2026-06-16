Путин подписал указ о выборах в Госдуму — состоятся 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Кроме того, Путин отмечал, что в Донбассе и Новороссии, приграничных регионах нужно использовать уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции.
источник: РИА Новости Крым
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