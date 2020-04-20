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Путин поручил ускорить работы по вакцине от коронавируса

Путин поручил ускорить работы по вакцине от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 20.04.2020

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко ускорить все процедуры, необходимые для регистрации вакцины от коронавируса.

Как сообщил на совещании директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, специалисты планируют «ориентировочно к 15 июня выйти на возможность госрегистрации данного препарата«. Сейчас, рассказал он, идут доклинические исследования на мышах и морских свинках, они демонстрируют «стопроцентную иммуногенность данных вакцинных препаратов».

Причем они вызывают очень высокий титр вируснейтрализующих антител, достаточных для защиты от высоких доз COVID-19. В то же самые время продемонстрировано отсутствие токсического эффекта у животных, — сообщил ученый.

Согласно рабочему плану, медики планируют завершить доклинические исследования к 31 мая, а с 1 июня — начать клинические испытания препарата.

Гинцбург предложил для ускорения выхода вакцины в гражданский оборот внести изменения в соответствующее постановление Правительства.

Речь идет о том, чтобы на сайте государственной регистрации использовать не одну серию вакцины, а три. Тогда это позволит экспертному учреждению проконтролировать три серии вакцины. И тогда, после прохождения контроля, эти серии сразу же выпустить в гражданский оборот, а не дожидаться, когда Росздравнадзор в течение 21 дня проконтролирует новые серии, которые в дальнейшем будут поступать. Это может сэкономить, по крайней мере, три недели, — пояснил он.

Ученый также попросил упростить процедуры ввоза оборудования, необходимого для производства вакцины от коронавируса. По его словам, отечественная фарминдустрия способна выпускать до 4-5 млн. доз в год, а если передать розлив и упаковку на аутсорсинг, то 8-10 млн. доз.

Надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем, систематизировать. Подготовьте мне соответствующие предложения, — сказал Владимир Путин, обращаясь к министру здравоохранения. — Это касается и ускорения разрешительных процедур по линии Росздравнадзора, и всех других, таможенных, при завозе необходимого оборудования.

Глава государства также распорядился выделить все необходимое для начала производства вакцины.

Мы сделаем все, чтобы ускорить необходимые административные процедуры. Если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, выделим дополнительные ресурсы, — заявил Путин.

Путин поручил ускорить работы по вакцине от коронавируса

Фото: kremlin.ru.

Путин поручил ускорить работы по вакцине от коронавируса

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