Путин поставил задачу восстановить рынок труда. В Крыму число безработных превышает количество вакансий

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что в стране удалось сохранить пять миллионов рабочих мест. По его мнению, это получилось благодаря ответственному отношению бизнеса.

В прошлом году мы направили беспрецедентные средства на поддержку рынка труда. Сохранили свыше 5 млн рабочих мест. Программа сработала именно потому, что бизнес сохранил ответственность. К сожалению, полностью избежать сокращений было невозможно, — отметил Президент.

В Крыму с начала 2021 года признано безработными 8746 человека, что в 2,2 раза больше, чем в 2020 году (3954 человека). Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,0%.

Сегодня в службе занятости Крыма пребывают на учете в целях поиска подходящей работы 27 281 безработный.

С начала года в Республике трудоустроено 6 018 крымчан, из них — 202 гражданина с инвалидностью. Еще 20 504 вакансии остаются актуальными. Кроме того, собственное дело при содействии службы занятости в Крыму открыли 109 человек.

Правительству поставлена задача восстановить рынок труда. Надо постараться решить эту проблему раньше, чем до конца года. Правительство будет поддерживать частную инициативу в создании рабочих мест. Поручаю правительству в течение месяца разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, — заявил сегодня Владимир Путин.

Республиканскому Совмину, крымскому бизнесу и службе занятости региона есть над чем работать.

По материалам Центра управления регионом РК.