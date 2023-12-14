Путин предложил в два раза повысить подъемные по программе «Земский доктор»

В ходе прямой линии 14 декабря Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 млн. рублей, а для фельдшеров – до миллиона.

Нужно, как на Дальнем Востоке, повысить подъемные для земских докторов до 2 млн руб., для фельдшеров – до 1 млн руб. Это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Обязательно с правительством это проговорю. Бюджет принят, тем не менее мы можем подумать и сформулировать эти решения на самую ближайшую перспективу, – сказал Президент РФ, отвечая на вопрос из Запорожской области.

Как сообщили в минздраве РК, с целью привлечения медицинских работников наиболее дефицитных специальностей в государственные медицинские организации Республики Крым, в т.ч. в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в текущем году было принято на работу – 59 врачей, 30 фельдшеров, 3 акушерки и 5 медицинских сестер.

В Крыму 5 809 медицинских работников, проживающих и работающих на селе, получили из республиканского бюджета компенсации коммунальных платежей, на общую сумму 44,3 млн. рублей, а 493 иногородним медицинским работникам из бюджета РК выплачена компенсация за аренду жилья, на общую сумму 94,4 млн. рублей.