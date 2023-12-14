Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Путин предложил в два раза повысить подъемные по программе «Земский доктор»
актуально в республике
Путин предложил в два раза повысить подъемные по программе «Земский доктор»
Фото: пресс-служба Кремля

Путин предложил в два раза повысить подъемные по программе «Земский доктор»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:25 14.12.2023

В ходе прямой линии 14 декабря Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 млн. рублей, а для фельдшеров – до миллиона.

Нужно, как на Дальнем Востоке, повысить подъемные для земских докторов до 2 млн руб., для фельдшеров – до 1 млн руб. Это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Обязательно с правительством это проговорю. Бюджет принят, тем не менее мы можем подумать и сформулировать эти решения на самую ближайшую перспективу, – сказал Президент РФ, отвечая на вопрос из Запорожской области.

Как сообщили в минздраве РК, с целью привлечения медицинских работников наиболее дефицитных специальностей в государственные медицинские организации Республики Крым, в т.ч. в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в текущем году было принято на работу – 59 врачей, 30 фельдшеров, 3 акушерки и 5 медицинских сестер.

Узнайте больше:  «Новогодний миллиард» от «Русского лото»: история победительницы - миллионер из Крыма

В Крыму 5 809 медицинских работников, проживающих и работающих на селе, получили из республиканского бюджета компенсации коммунальных платежей, на общую сумму 44,3 млн. рублей, а 493 иногородним медицинским работникам из бюджета РК выплачена компенсация за аренду жилья, на общую сумму 94,4 млн. рублей.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Владимир Путин

Комментарии для сайта Cackle
Владимир Путин
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.