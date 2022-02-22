Путин предложил Западу признать Крым

Украина должна отказаться от НАТО.

Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ, касающихся, в частности, признания Донецкой и Луганской народных республик. Впрочем, в ходе общения с прессой звучала и тема Крыма.

По словам Путина, ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии демилитаризации страны и ее отказа вступать в НАТО. Фактически представив программу урегулирования, глава государства подчеркнул, что Россия будет оказывать военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам, но никто не объявлял об отправке военных в Донбасс прямо сейчас.

Путин уверен, чтобы урегулировать ситуацию, демократические страны должны прежде всего признать решение жителей Крымского полуострова о воссоединении с Россией.

Первое, что необходимо сделать всем, — это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, — заявил российский лидер.

Также Москва предлагает Украине добровольно отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги на Западе не теряли лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета, — отметил Глава государства.

Также Россия требует, чтобы Запад перестал «накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия».

Самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать, — уточнил Путин.

Абсолютно точно, Москва не может допустить возвращения Киевом ядерного статуса, о чем заявляют украинские власти. По словам российского лидера, даже появление тактического ядерного вооружения на Украине «для нас означает стратегическую угрозу».

«Минские соглашения» приказали долго жить, что же касается российских военных в ДНР и ЛНР, Владимир Путин сегодня подчеркнул, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть «от конкретной ситуации, которая складывается на месте«, пока «предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно».

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