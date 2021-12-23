Путин уверен, что все проблемы Крыма и Севастополя будут решены

Все проблемы развития Крыма и Севастополя будут решаться постепенно и комплексно. Об этом в ходе Большой пресс-конференции заявил Президент РФ Владимир Путин. В первую очередь – водоснабжения.

Уверен, мы решим вопросы с водоснабжением Крыма, как решаем вопросы с энергообеспечением, электричеством, — сказал Глава государства.

Президент отметил, что успешно решаются вопросы, связанные с развитием инфраструктуры.

Будут съезды от «Тавриды» к побережью. Мы, безусловно будем заниматься развитием инфраструктуры городов — и неприбрежных городов — Крыма. Будем строить и лечебные заведения, детские сады, школы, будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного, — пояснил Путин.

По его словам, сегодня Крым и Севастополь немного отстают в исполнении программ расселения из ветхого и аварийного жилья, так как позже других регионов России приступили к их реализации.

Мы обязательно будем на системной основе решать все проблемы Крыма, в том числе и расселения аварийного жилья, — добавил Президент.

Путину известно о ситуации с уровнем доходов и цен в Крыму. Эти вопросы будут решены постепенно, заявил глава государства.

В Крыму есть и вопросы с доходами населения, я знаю это, с уровнем заработных плат, цен — все постепенно будем решать, постепенно, но уверенно, — сказал российский лидер.

По словам Президента, также будет продолжена реновация городов полуострова, строительство детских садов и школ.

Глава государства надеется, что крымчане и севастопольцы «чувствуют изменения уже сегодня и почувствуют завтра«.

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