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Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом
фото: © AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин

Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:52 19.05.2025

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 17:00 состоится телефонный разговор с Трампом, — сказал Песков журналистам.

Он назвал предстоящую беседу важной и отметил, что от личных договоренностей двух лидеров зависит возможная будущая их встреча.

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Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить украинский конфликт.

источник: РИА Новости Крым

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