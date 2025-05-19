Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом

В 17:00 состоится телефонный разговор с Трампом, — сказал Песков журналистам.

Он назвал предстоящую беседу важной и отметил, что от личных договоренностей двух лидеров зависит возможная будущая их встреча.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить украинский конфликт.

источник: РИА Новости Крым