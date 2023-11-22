Пьяная драка, нет, это уже умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Случай в Керчи

В Керчи местный житель осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. На основании представленных прокуратурой доказательств 32-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Органами предварительного следствия установлено, что в апреле 2023 года 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе словесного конфликта подсудимый избил оппонента, ударив его не менее 8 раз кулаком по различным частям тела, — рассказали подробности в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.