Пьяная женщина мозгам не хозяйка. Случай в Нижнегорском районе Крыма

В Нижнегорском районе Крыма осуждена местная жительница, ударившая сожителя ножом.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре 2023 года жительница Нижнегорского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанесла один удар кухонным ножом в спину сожителю, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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