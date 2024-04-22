Пьяные за рулём: в Симферополе сотрудники ГИБДД отстранили от управления авто 8 нетрезвых водителей

В минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по городу Симферополю в ходе проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» были выявлены 8 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и тем самым предотвращены возможные происшествия с участием нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция города Симферополя напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения, за которое предусмотрена, в том числе и уголовная ответственность. Зачастую, именно по вине пьяных водителей совершаются дорожно-транспортные происшествия с тяжелейшими последствиями.

Уважаемые жители и гости столицы, проявляйте активную гражданскую позицию — если вы стали очевидцем управления транспортным средством в состоянии опьянения, не оставайтесь в стороне, незамедлительно информируйте полицию. Госавтоинспекция приветствует дисциплинированных водителей и призывает садиться за руль только в трезвом состоянии! Вместе — за безопасность на дороге! — подчёркивают в пресс-службе Госавтоинспекции.

источник: пресс-служба ГИБДД России в Крыму