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Пьяный, да ещё и без прав: в Ялте остановили лихого водителя
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

Пьяный, да ещё и без прав: в Ялте остановили лихого водителя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:31 09.09.2024

Во время несения службы по надзору за дорожным движением на автодороге Ялта-Севастополь сотрудниками Госавтоинспекции остановлен автомобиль марки «Рено» за рулем которого водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

Полицейские провели проверку и установили личность водителя — 37-летнего уроженца Калужской области, временно проживающего в Крыму. Инспекторы ДПС предложили мужчине пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте или в мед. учреждении, от которой он отказался. На нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцать тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

При проверке документов по информационным базам Госавтоинспекции полицейскими установлено, что ранее мужчина был лишен права управления транспортными средствами за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Отделом дознания УМВД России по г. Ялте рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Водитель отстранен от управления автомобилем, а транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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