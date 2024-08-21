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Пьяный и на электросамокате: в Феодосии привлекли к ответственности лихого водителя

Пьяный и на электросамокате: в Феодосии привлекли к ответственности лихого водителя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:03 21.08.2024

При несении службы по надзору за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции города Феодосии был остановлен 55-летний водитель электросамоката Kugoo Kirin M2, мощностью 350Вт.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения и полицейскими установлено, что «шофер» не имеет права управления транспортными средствами и ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отстранили нарушителя от управления электросамокатом и предложили пройти медицинское освидетельствование. Однако, от данной процедуры мужчина отказался. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

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Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии в отношении «нетрезвого водителя» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, к мопеду приравнивается двух или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см. или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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