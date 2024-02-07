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Пьяный крымчанин донес на жену… Результат: ответил в суде за заведомо ложное сообщение
Иллюстрация: ВК

Пьяный крымчанин донес на жену… Результат: ответил в суде за заведомо ложное сообщение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:31 07.02.2024

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Крымчанин признан виновным по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Судом установлено, что в октябре 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности сообщил участковому уполномоченному полиции о хранении супругой наркотических средств. Проведенной проверкой данного сообщения факт совершения супругой заявителя вышеуказанного преступления не нашел своего объективного подтверждения, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 15 % в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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