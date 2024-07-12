Пьяный крымчанин на мопеде сбил ребенка. Какое наказание понес горе-мопедист

В Красногвардейском районе вынесен приговор водителю мопеда, который в состоянии опьянения сбил подростка. Установлено, что в октябре прошлого года крымчанин, не имея права управления транспортным средством, будучи в состоянии опьянения, управлял мопедом «Альфа».

Двигаясь по улице Таврической в селе Клепинино, он совершил наезд на подростка, который шел по краю проезжей части. Ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, – сообщили в прокуратуре РК.

Ранее мужчина был осужден за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Он лишен права управления транспортными средствами на срок 4 года и 6 месяцев. В пользу пострадавшего подростка взыскано 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Фото: прокуратура РК.

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