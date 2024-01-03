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Пьяный водитель в Гурзуфе лихо выехал в пешеходную зону и «натворил дел»

Пьяный водитель в Гурзуфе лихо выехал в пешеходную зону и «натворил дел»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:22 03.01.2024

Утром 2 января (в 10:00) в Гурзуфе произошло ДТП, виновником которого стал нетрезвый автомобилист.

46-летний водитель, управляя автомобилем «Chery», съехал с дороги и совершил выезд на пешеходную зону. Очевидцы вызвали полицию. Момент ДТП попал на камеры наблюдения — к счастью, пешеход, которого сбил водитель, не пострадал.

При проверке документов у водителя Госавтоинспекторы почувствовали запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался. В отношении ялтинца составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния». Транспортное средство помещено на спецстоянку, — сообщили в МВД по РК.

Пьяный водитель в Гурзуфе лихо выехал в пешеходную зону и «натворил дел»

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

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Пьяный водитель в Гурзуфе лихо выехал в пешеходную зону и «натворил дел»

Фото: МВД по РК.

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