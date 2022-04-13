реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Пьяный за рулем, еще и без прав, но со свертком «дури». Невероятный «букет» правонарушений в Сакском районе  

crimeapress_news



реклама в крыму


Пьяный за рулем, еще и без прав, но со свертком «дури». Невероятный «букет» правонарушений в Сакском районе  

Пьяный за рулем, еще и без прав, но со свертком «дури». Невероятный «букет» правонарушений в Сакском районе  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:37 13.04.2022

В Сакском районе сотрудники ГИБДД в одном из сёл остановлен водитель мопеда, который управлял транспортом с нарушением ПДД. Сотрудники ДПС установили, что он не имеет водительского удостоверения, а его поведение вызвало подозрение, что мужчина находится в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался.

Кроме этого сотрудники полиции обнаружили у мужчины бумажный сверток, в котором находилось растительное вещество в высушенном состоянии со специфическим запахом. Как пояснил мужчина, данное вещество является марихуаной, которую он хранит для личного употребления. Изъятое было направлено на экспертизу, по результатам которой подтверждено — вещество является наркотическим средством марихуана весом 2,5 граммов, — рассказали в МВД по РК.

Пьяный за рулем, еще и без прав, но со свертком «дури». Невероятный «букет» правонарушений в Сакском районе  

Злостный правонарушитель в настоящее время арестован на 10 суток и содержится в изоляторе временного содержания. Отвечать будет по ряду статей, в том числе за незаконное хранение наркотических средств.

Узнайте больше:  В Алуште задержали гражданина, распространявшего фейки о спецоперации на Украине

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.