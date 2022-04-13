Пьяный за рулем, еще и без прав, но со свертком «дури». Невероятный «букет» правонарушений в Сакском районе

В Сакском районе сотрудники ГИБДД в одном из сёл остановлен водитель мопеда, который управлял транспортом с нарушением ПДД. Сотрудники ДПС установили, что он не имеет водительского удостоверения, а его поведение вызвало подозрение, что мужчина находится в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался.

Кроме этого сотрудники полиции обнаружили у мужчины бумажный сверток, в котором находилось растительное вещество в высушенном состоянии со специфическим запахом. Как пояснил мужчина, данное вещество является марихуаной, которую он хранит для личного употребления. Изъятое было направлено на экспертизу, по результатам которой подтверждено — вещество является наркотическим средством марихуана весом 2,5 граммов, — рассказали в МВД по РК.

Злостный правонарушитель в настоящее время арестован на 10 суток и содержится в изоляторе временного содержания. Отвечать будет по ряду статей, в том числе за незаконное хранение наркотических средств.