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Пять крымских вузов принимают заявления на поступление онлайн

Пять крымских вузов принимают заявления на поступление онлайн

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:46 26.04.2022

В этом году пять крымских вузов будут принимать заявления от абитуриентов через «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Подать заявление можно из любой точки мира. Усовершенствованный сервис направлен на повышение доступности образования. За последние два года количество бюджетных мест в вузах России увеличилось почти на 12 тысяч и теперь бесплатное обучение смогут получить более 558 тысяч человек.

По информации пресс-службы министерства образования, науки и молодежи РК, в этом году около 40 тысяч крымчан (9480 — 11 класс; 21145 — 9 класс) завершат обучение в школе и смогут поступить в вузы или учреждения средне-специального образования.

Через новый сервис «Поступление в ВУЗ онлайн» заявления принимают пять крымских вузов: КФУ им. Вернадского, КИПУ им. Февзи Якубова, Крымский университет культуры, искусств и туризма, Керченский морской технологический университет и Российский государственный университет правосудия, — уточнили в минобразе Республики.

Как отметил глава Минобрнауки РФ Василий Фальков, в этом году сервис «Поступление в вуз онлайн» стал еще удобнее.

Если ранее сервис мог использоваться только для поступления на бюджетные места, в этом году он будет работать и для поступающих на внебюджет, а также на целевые и льготные места бюджетного приема. Кроме того, доработана система обновления конкурсных списков: изменение статусов будет происходить практически сразу. Это очень важно для абитуриентов, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и направлений. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени, — заявил Фальков.

Какие направления и специальности самые востребованные в крымских вузах? Абитуриентам на заметку: наибольшей популярностью пользуются такие направления подготовки как юриспруденция (8,7 заявлений на 1 место), прикладная математика и информатика (5,3), экономика (8,0), педиатрия (10,7), стоматология (18,7).

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