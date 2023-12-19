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Пять медалей завоевали боксеры из и Севастополя на Всероссийском турнире памяти Бориса Грекова
фото: ВКонтакте, Федерация бокса Севастополя

Пять медалей завоевали боксеры из Крыма и Севастополя на Всероссийском турнире памяти Бориса Грекова

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:59 19.12.2023

В Москве с 11 по 16 декабря проходили XXXIII Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Николаевича Грекова, в которых приняли участие 256 спортсменов в возрасте 13 лет из 78 регионов России.

Пять медалей завоевали на этом турнире представители Крыма и Севастополя – 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых. Победителем соревнований в весовой категории до 50 кг стал Андрей Клицман из Ленинского района. Серебряные награды достались севастопольцу Александру Александрову (до 52 кг) и симферопольцу Назару Потапову (до 80 кг), бронзовые – ялтинцу Глебу Морозу (до 46 кг) и севастопольцу Владимиру Рогозину (до 75 кг), — отмечает «Крымский спорт»

 

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