Пять подводных камней сделок с землей, с которыми поможет разобраться нотариус﻿

Купить дачу для летнего отдыха, обзавестись участком для выращивания овощей или даже совсем переехать из шумного города в коттедж поближе к природе — об этом мечтают многие россияне. И все больше жителей нашей страны удостоверяют покупку земли у нотариуса. Это, безусловно, разумное решение, ведь подводных камней в случае с земельными участками немало. О том, какие ошибки могут сорвать сделку или привести к ее оспариванию в будущем, — в совместном материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты.
Участок без межевания
Одна из самых частых ошибок продавцов земли — выход на сделку без проведения межевания. С 1 марта 2025 года участки, границы которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, как и расположенные на них здания, нельзя зарегистрировать, продать, подарить, обменять или сдать в аренду. Прояснить эти обстоятельства поможет нотариус, запросив выписку из ЕГРН. Если окажется, что границы не зафиксированы в реестре, нотариус не будет удостоверять сделку и подскажет, что нужно сделать, чтобы она все-таки состоялась.
Бывают ситуации, когда межевание проведено, но в сведения о границах земель закралась техническая ошибка. Например, участок на кадастровой карте пересекается с другим, хотя на самом деле земли могут находиться в сотнях километров друг от друга. Понятно, что проводить сделки с такими объектами нельзя. Нужно исправлять техническую ошибку или проводить межевание заново.
Неправильный выбор категории земель
Еще одна важная информация, которую нотариус получит из ЕГРН и разъяснит сторонам сделки, — категория земель и их целевое назначение. Эти характеристики крайне важны, ведь от них зависит, как можно использовать участок и что на нем делать запрещено.
Предположим, вы хотите построить дом и жить в нем постоянно. В этом случае стоит рассматривать, например, земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На таких участках разрешено капитальное строительство, а в доме можно официально зарегистрироваться.
Сложнее с таким видом разрешенного использования, как личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Если участок находится в пределах населенного пункта, на нем можно строить дом. А если по незнанию купить полевой участок за чертой деревни или поселка, мечту о загородном имении исполнить не получится — такие земли можно использовать исключительно для производства сельскохозяйственной продукции.
Аналогичная ситуация с землей под огородничество: на ней можно возвести хозяйственные постройки — сарай, погреб или кладовку для инвентаря, а вот даже небольшую дачку — нет. Если нарушить правила и построить жилой домик, его могут снести, а владельца — оштрафовать.
Незамеченные ограничения и обременения
Также запрещено строить дома в пределах охранной зоны магистральных газопроводов, водопроводов и высоковольтных линий электропередачи. А вот в водоохранной зоне при соблюдении ряда условий можно возвести жилое строение, но, если вы мечтаете заняться сельским хозяйством, такая недвижимость — не лучший вариант. На прилегающих к водоему землях нельзя ни выращивать картошку или капусту, ни пасти скот.
Нотариус увидит все эти ограничения и сообщит о них сторонам сделки. В расширенной выписке из ЕГРН, которую он получит при подготовке к сделке, есть также информация о самых различных обременениях. И речь идет не только об аресте или залоге, но и о таком понятии, как сервитут. Это право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Вы можете купить и зарегистрировать участок с сервитутом и распоряжаться им по своему усмотрению, но следует понимать, что обременение, равно как и связанные с ним неудобства, переходит к новому владельцу. Например, вы, как и прежний хозяин, будете обязаны предоставить соседу возможность проходить или проезжать по своему участку, а при необходимости — прокладывать через него коммуникации.
Незарегистрированные строения
Еще сложнее разобраться не обладающему специальными юридическими знаниями человеку в нюансах покупки земли со строениями. Например, нотариусы достаточно часто сталкиваются с несоответствиями данных в ЕГРН и договоре отчуждения недвижимости.
Бывает, что продавец построил на своем участке дачу, но права на дом не зарегистрировал. Покупать такую недвижимость не стоит. Дело в том, что в соответствии с Земельным кодексом РФ судьба строения должна следовать судьбе земельного участка, и, если дом должным образом не оформлен, могут возникнуть сложности с переходом права собственности.
Также нередки случаи, когда в договоре фигурирует только земельный участок и расположенный на нем дом. При этом выписка из ЕГРН показывает, что на этой земле есть и другие капитальные объекты: баня, гараж, сарай или что-то еще. В этом случае сделку также заключать нельзя, так как по закону землю можно отчуждать только вместе со всеми расположенными на ней строениями. Если эти объекты реально существуют, их нужно будет внести в договор. А если постройки уже снесены, то перед оформлением сделки собственнику стоит снять их с кадастрового учета.
Не связанный с участком дом
Также заранее следует урегулировать вопрос с привязкой дома к участку, то есть зафиксировать на кадастровой карте точные координаты строения. Если дом и земля юридически не связаны между собой, нового владельца может ждать неприятный сюрприз. Например, окажется, что по координатам дом частично или полностью располагается не на купленном участке, а на соседнем.
Еще одна ситуация, о которой обязательно предупредит нотариус: на участке, который вы хотите приобрести, есть строение, принадлежащее другому собственнику. В этом случае хозяин этого строения имеет преимущественное право на покупку земли. Если его не известить по всем правилам, в дальнейшем сделка может быть оспорена.
Перед удостоверением сделки с землей нотариус проведет все необходимые проверки, в том числе паспортные данные владельца недвижимости, основание возникновения права и другую информацию. Кроме того, при необходимости нотариус может запросить дополнительные документы, чтобы отследить историю переходов права собственности на объект.
Нотариус проверит полномочия продавца, убедится в том, что не нарушены права третьих лиц, уточнит, не является ли продавец банкротом, а также выяснит другие аспекты, которые позднее могут стать основанием для признания сделки недействительной. Также представитель нотариата разъяснит суть и последствия сделки и поможет составить юридически верный и устраивающий все стороны договор.
источник: Нотариальная палата Севастополя
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