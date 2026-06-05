Пять подводных камней сделок с землей, с которыми поможет разобраться нотариус﻿

Бывают ситуации, когда межевание проведено, но в сведения о границах земель закралась техническая ошибка. Например, участок на кадастровой карте пересекается с другим, хотя на самом деле земли могут находиться в сотнях километров друг от друга. Понятно, что проводить сделки с такими объектами нельзя. Нужно исправлять техническую ошибку или проводить межевание заново.

Одна из самых частых ошибок продавцов земли — выход на сделку без проведения межевания. С 1 марта 2025 года участки, границы которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, как и расположенные на них здания, нельзя зарегистрировать, продать, подарить, обменять или сдать в аренду. Прояснить эти обстоятельства поможет нотариус, запросив выписку из ЕГРН. Если окажется, что границы не зафиксированы в реестре, нотариус не будет удостоверять сделку и подскажет, что нужно сделать, чтобы она все-таки состоялась.

Неправильный выбор категории земель

Еще одна важная информация, которую нотариус получит из ЕГРН и разъяснит сторонам сделки, — категория земель и их целевое назначение. Эти характеристики крайне важны, ведь от них зависит, как можно использовать участок и что на нем делать запрещено.

Предположим, вы хотите построить дом и жить в нем постоянно. В этом случае стоит рассматривать, например, земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На таких участках разрешено капитальное строительство, а в доме можно официально зарегистрироваться.

Сложнее с таким видом разрешенного использования, как личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Если участок находится в пределах населенного пункта, на нем можно строить дом. А если по незнанию купить полевой участок за чертой деревни или поселка, мечту о загородном имении исполнить не получится — такие земли можно использовать исключительно для производства сельскохозяйственной продукции.

Аналогичная ситуация с землей под огородничество: на ней можно возвести хозяйственные постройки — сарай, погреб или кладовку для инвентаря, а вот даже небольшую дачку — нет. Если нарушить правила и построить жилой домик, его могут снести, а владельца — оштрафовать.