Пять поездов в Крым в осенне-зимний период изменят маршруты

Компания информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года. Изменения связаны с ремонтными работами на железной дороге и переходом на осенне-зимнее расписание, – сказано в сообщении.
По информации перевозчика, поезд Санкт-Петербург – Симферополь сменит номер на 77/78 c 26 октября и продолжит курсировать в осенне-зимнем сезоне ежедневно до конца мая 2026 года. Поезд следует через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе – одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.
Кроме того, изменения коснутся еще нескольких составов:
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Поезд Кисловодск – Симферополь сменит номер на 327/328 из Симферополя с 26 октября, из Кисловодска – с 28 октября.
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Поезд Пермь – Симферополь с конца сентября до декабря будет курсировать измененным расписанием и номером 162/161.
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Поезд Омск – Симферополь с конца сентября до декабря будет курсировать укороченным маршрутом из Тюмени и номером 185/186. Поезд проследует через Казань, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону.
Кроме того, с конца сентября по конец декабря отменены поезда №17/18 и №97/98 сообщением Симферополь – Москва. Назначен поезд №195/196 Москва Павелецкая – Симферополь отправлением из столицы России с 12 октября по 20 декабря, отправлением из Симферополя с 14 октября по 18 декабря, – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что «Крымская железная дорога» (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам.
источник: РИА Новости Крым
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