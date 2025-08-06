Пять поездов в Крым в осенне-зимний период изменят маршруты

Компания информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года. Изменения связаны с ремонтными работами на железной дороге и переходом на осенне-зимнее расписание, – сказано в сообщении.

По информации перевозчика, поезд Санкт-Петербург – Симферополь сменит номер на 77/78 c 26 октября и продолжит курсировать в осенне-зимнем сезоне ежедневно до конца мая 2026 года. Поезд следует через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе – одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.

Кроме того, изменения коснутся еще нескольких составов: