Пять создателей игр представят Республику Крым на финале Всероссийского конкурса «Начни игру»

Финал конкурса пройдёт с 1 по 5 марта 2024 года в Республике Татарстан.

Пять создателей игр из Симферополя, Феодосии и Судака представят Республику Крым на финале Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они претендуют на победу по индивидуальному направлению «Партнёрский кейс». Лидерами по профессии «Unity-разработчик» стали:

Дмитрий Бодрых, ученик 10 класса школы-гимназии №39 им. Я.Г. Крейзера г. Симферополя;

Ярослав Резников, ученик 10 класса школы-гимназии №39 им. Я.Г. Крейзера г. Симферополя;

Иван Колесник, индивидуальный предприниматель.

Среди изучающих профессию «Геймификатор» отличился генеральный директор ООО «Альтрена Плюс» Александр Лесков, а профессия «Дизайнер» покорилась студентке второго курса Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Алисе Герман.

Финал второго сезона Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 1 по 5 марта 2024 года в Республике Татарстан.

Более 400 создателей видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также из четырёх иностранных государств – Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы – получили приглашение на финал Всероссийского конкурса «Начни игру». На протяжении четырёх дней им предстоит решать кейсы от партнёров и защищать авторские разработки перед инвесторами.

Всероссийский конкурс «Начни игру» поддержан Наблюдательным советом АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента Российской Федерации В. В. Путина. Конкурс является масштабной площадкой для развития у молодых людей компетенций и знаний в области разработки и управления игровыми проектами, а также реализации способной молодежи в профессиях индустрии игр.

Финал проекта «Начни игру» пройдёт в ИТ-парке им. Башира Рамеева – крупнейшем технопарке Казани. Почётными гостями станут руководители органов исполнительной власти, представители IT-компаний и игровых студий, а также эксперты игровой индустрии.

Победители и призёры по направлению «Партнёрский кейс» определятся результатами заключительных конкурсных испытаний. Они пройдут в онлайн- и офлайн-формате. Задания предполагают как индивидуальное, так и командное решение. Итоги Акселератора игровых проектов будут подведены после презентаций разработанных в рамках Всероссийского конкурса «Начни игру» игровых продуктов для ПК и мобильных устройств. Кто же выше вырос в профессиональном плане – объявят 4 марта 2024 года на торжественной церемонии награждения.

Помимо определения победителей и призёров в программу финала Всероссийского конкурса «Начни игру» войдёт открытая деловая программа, которую смогут свободно посетить жители и гости Республики Татарстан. Финалистов ожидают лекции и мастер-классы от именитых представителей игровой индустрии, а также «Карьерная гостиная», где можно будет пройти собеседование на вакансии геймдев-студий и IT-компаний.

Подробнее о проекте «Начни игру» – на сайте начниигру.рф.

СПРАВКА: АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».