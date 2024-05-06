Пять украинских морских дронов уничтожены на подходе к берегам Крыма

Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крыма уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Не исключено, что морские дроны пытались скрытно обогнуть побережье полуострова, чтобы выдвинуться к Крымскому мосту, но, скорее всего, целью атаки были корабли и инфраструктура Черноморского флота (предположительно, в бухте Узкой). Атака ударных морских дронов Magura V5 отбита. Есть у нас свои методы и на это коварное оружие врага. Канал «Рыбарь» раскрыл некоторые подробности (разумеется, информация неофициальная):

Этой ночью украинские формирования попытались атаковать базу Черноморского флота и погранслужбы ФСБ России в Черноморском четырьмя безэкипажными катерами.

В районе 4-5 утра четыре БЭКа были обнаружены российскими военнослужащими, и по ним был открыт огонь. В результате этого дроны были уничтожены у боновых заграждений, не сумев прорваться в бухту Узкую.

Данная ситуация вновь демонстрирует важность таких элементарных вещей, как боновые заграждения. Их наличие просто-напросто не позволило морским беспилотникам проникнуть в пункт базирования и с лёгкостью отбить нападение.

Однако эта группа БЭКов была не единственной: еще один отряд дронов был замечен у мыса Тарханкут. После обнаружения их передвижения безэкипажные катера развернулись и убыли в обратном направлении.