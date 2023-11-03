Пятерка лучших онлайн-магазинов бытовой техники в России

Продажа бытовой техники через интернет уже не является каким-то ноу-хау в России. Люди активно покупают телевизоры, холодильники, микроволновые печи и многие другие товары из категории через глобальную сеть. Достаточно зайти в популярный сервис «ШопРадар», где представлен регулярно обновляемый рейтинг онлайн-магазинов бытовой техники. Но далеко не каждая торговая точка предлагает интересные условия, широкий ассортимент и многое другое из того, что нужно современному потребителю. Вашему вниманию актуальный рейтинг из пяти лучших компаний страны.

Эльдорадо

Не зря его название позаимствовано из известной истории про «Золотой город». «Эльдорадо» представляет собой кладезь всевозможной бытовой техники. Конечно, ее можно купить и в других магазинах. Однако «Эльдорадо» предлагает некоторые привилегии, что выгодно отличает компанию на фоне конкурентов:

лояльная ценовая политика;

профессиональная система дополнительных сервисов (монтаж, подключение, регулировка и ремонт техники);

продуманная бонусная программа, накопленными баллами можно оплатить до половины стоимости товара;

очень выгодная программа приобретения продукции в рассрочку.

А еще «Эльдорадо» можно смело назвать новатором на рынке. Многие новинки, которые появляются в России, практически сразу же оказываются в каталоге этого онлайн-магазина.

М.Видео

Старейший магазин бытовой техники в России, который работает на протяжении четверти века. Неудивительно, что клиентская база исчисляется миллионами человек. В «М.Видео» огромный ассортимент продукции. Можно купить то, что в другом магазине приобрести проблематично. Допустим, брендовый увлажнитель воздуха для офиса. «Фишкой» онлайн-магазина является опция отслеживания продукции. И, конечно, компания систематически проводит крутые акции – следите за ними, чтобы купить бытовую технику выгодно.

Позитроника

Этот магазин смело можно назвать всероссийским, ведь его география охватывает более 5 тысяч городов по всей РФ. «Позитроника» любит баловать клиентов акциями, причем весьма серьезными. Скидки доходят до 30 процентов даже в обычный будний день! Есть опция оформления покупки в кредит без стартового взноса.

Citilink

Еще один «гигант» рынка. В «Ситилинке» много различных товаров с подробным описанием и профессиональным обзором. То есть клиент точно купит то, что нужно. Другие достоинства:

широкая география, даже в мелких населенных пунктах есть точки для самовывоза;

приятное оформление веб-ресурса;

удобная сегментация товаров;

оперативная техническая поддержка.

А еще вы можете стать обладателем карты лояльности и вступить в «Клуб Ситилинк». Причем есть система переходов на новый уровень. Став обладателем статуса Platinum, вы можете оплачивать до 75 процентов стоимости товара бонусами. И после каждой покупки вам будет возвращаться кэшбек – 1,2 процента от стоимости продукции.

Maunfeld

Онлайн-магазин успешно конкурирует с крупнейшими торговыми точками. Людям нравится широкий ассортимент и возможность получения бонусов и скидок за различные действия. Например, за подписку на рассылку от Maunfeld. А еще компания регулярно проводит классный конкурс, участвовать в котором могут покупатели, сделавшие фотоснимок со свежей покупкой. А те, кто делает красивый обзор и выкладывает видео на «Ютуб», получают приятные подарки.