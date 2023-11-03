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Пятерка лучших онлайн-магазинов бытовой техники в России
иллюстрация: pikist.com

Пятерка лучших онлайн-магазинов бытовой техники в России

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:35 03.11.2023

Продажа бытовой техники через интернет уже не является каким-то ноу-хау в России. Люди активно покупают телевизоры, холодильники, микроволновые печи и многие другие товары из категории через глобальную сеть. Достаточно зайти в популярный сервис «ШопРадар», где представлен регулярно обновляемый рейтинг онлайн-магазинов бытовой техники. Но далеко не каждая торговая точка предлагает интересные условия, широкий ассортимент и многое другое из того, что нужно современному потребителю. Вашему вниманию актуальный рейтинг из пяти лучших компаний страны.

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Эльдорадо

Не зря его название позаимствовано из известной истории про «Золотой город». «Эльдорадо» представляет собой кладезь всевозможной бытовой техники. Конечно, ее можно купить и в других магазинах. Однако «Эльдорадо» предлагает некоторые привилегии, что выгодно отличает компанию на фоне конкурентов:

  • лояльная ценовая политика;
  • профессиональная система дополнительных сервисов (монтаж, подключение, регулировка и ремонт техники);
  • продуманная бонусная программа, накопленными баллами можно оплатить до половины стоимости товара;
  • очень выгодная программа приобретения продукции в рассрочку.

А еще «Эльдорадо» можно смело назвать новатором на рынке. Многие новинки, которые появляются в России, практически сразу же оказываются в каталоге этого онлайн-магазина.

М.Видео

Старейший магазин бытовой техники в России, который работает на протяжении четверти века. Неудивительно, что клиентская база исчисляется миллионами человек. В «М.Видео» огромный ассортимент продукции. Можно купить то, что в другом магазине приобрести проблематично. Допустим, брендовый увлажнитель воздуха для офиса. «Фишкой» онлайн-магазина является опция отслеживания продукции. И, конечно, компания систематически проводит крутые акции – следите за ними, чтобы купить бытовую технику выгодно.

Позитроника

Этот магазин смело можно назвать всероссийским, ведь его география охватывает более 5 тысяч городов по всей РФ. «Позитроника» любит баловать клиентов акциями, причем весьма серьезными. Скидки доходят до 30 процентов даже в обычный будний день! Есть опция оформления покупки в кредит без стартового взноса.

Citilink

Еще один «гигант» рынка. В «Ситилинке» много различных товаров с подробным описанием и профессиональным обзором. То есть клиент точно купит то, что нужно. Другие достоинства:

  • широкая география, даже в мелких населенных пунктах есть точки для самовывоза;
  • приятное оформление веб-ресурса;
  • удобная сегментация товаров;
  • оперативная техническая поддержка.

А еще вы можете стать обладателем карты лояльности и вступить в «Клуб Ситилинк». Причем есть система переходов на новый уровень. Став обладателем статуса Platinum, вы можете оплачивать до 75 процентов стоимости товара бонусами. И после каждой покупки вам будет возвращаться кэшбек – 1,2 процента от стоимости продукции.

Maunfeld

Онлайн-магазин успешно конкурирует с крупнейшими торговыми точками. Людям нравится широкий ассортимент и возможность получения бонусов и скидок за различные действия. Например, за подписку на рассылку от Maunfeld. А еще компания регулярно проводит классный конкурс, участвовать в котором могут покупатели, сделавшие фотоснимок со свежей покупкой. А те, кто делает красивый обзор и выкладывает видео на «Ютуб», получают приятные подарки.

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