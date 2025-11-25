Пятеро крымских школьников — в числе победителей Национальной технологической олимпиады Junior

Участниками Национальной технологической олимпиады Junior в 2025 году стали 23990 школьников 5-7 классов из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. С 2019 года олимпиада объединила более 140 тысяч юниоров.

В 2025 году финалисты НТО Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» соревновались по семи технологическим сферам – виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и новое направление – киберфизические системы. Каждая из них включала серию инженерных испытаний, объединённых одной легендой.

Юниорам предстояло спроектировать конвейер для производства космических аппаратов, создать виртуальную инженерную модель солнечной энергостанции, которая позволит перейти на устойчивое энергопотребление целому городу, примерить на себя роль членов группы экологического быстрого реагирования, объединить свои знания и навыки, чтобы создать цифровые модели экосистем Байкала, с помощью графического языка написать программы для прототипа межпространственного коммуникатора, чтобы настроить связь с удаленной локацией, объединиться в команду геймдизайнеров и создать мини-уровень игры с игровым персонажем, а также доработать VR-проект комплексной системы информационной безопасности.

Из Республики Крым в число победителей НТО Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли:

Амелькина Тамара, Вивдюк Назар, Мамутов Эмирали и Строков Назар, команда «Гейм-дизайнеры будущего», МБОУ «СШ № 15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева», МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 23 г. Симферополя, МБОУ «Школа-гимназия № 25» г. Симферополя (сфера «Технологии и компьютерные игры»).

Дорошев Владимир, команда «Один из Многих», МБОУ ЯСШ № 2 «Школа будущего» (сфера «Технологии и роботы»).

Составы команд-победителей и команд-призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победителей и призёров НТО Junior наградят дипломами для портфолио достижений. Школьники также получат преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады и возможность стать частью новых технологических проектов и инициатив Кружкового движения НТИ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров. Лучшие команды каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре 2025 года в Московской области.

НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.

источник: по информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей»