Пятеро севастопольцев перечисли мошенникам полмиллиона рублей. Доверчивость дорого обходится

Так, от противоправных действий пострадали пять граждан, которые перечислили в общей сложности 563 тысячи рублей мошенникам, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Уважаемые граждане, помните: используя банковскую и правоохранительную терминологию, преступники зачастую сообщают, что от вашего имени с использованием нотариальной доверенности якобы была подана заявка на кредит, или же о том, что зафиксирована попытка несанкционированного списания денег с вашего счёта. Стоит отметить, что для реализации преступной схемы злоумышленники всё чаще используют популярные мессенджеры и логотипы банковских и правоохранительных структур.

Якобы для защиты сбережений и предотвращения хищения мошенники предлагают провести определенные манипуляции в личном кабинете интернет-банка или перевести деньги на «безопасные счета». Выполняя указания лже-сотрудников банка и лже-правоохранителей, потерпевшие лишаются всех своих сбережений.

Полиция Севастополя призывает граждан быть бдительными и помнить, что звонки с сообщениями о каких-либо проблемах с банковским счётом поступают исключительно от дистанционных мошенников!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю