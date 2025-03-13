Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Пятеро севастопольцев перечислили мошенникам более 100 тысяч рублей
Новости Республики
В Керчи будут судить "добровольного помощника" мошенников
Иллюстрация: pikist.com

Пятеро севастопольцев перечислили мошенникам более 100 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:47 13.03.2025

В полиции Севастополя рассказали: злоумышленники похитили денежные средства под предлогами продажи товара в сети Интернет и займа денежных средств от лица знакомых.

Так, желая приобрести письменный стол и стул 34-летняя женщина, доверившись неизвестным, внесла полную оплату за товар в размере более 18 тысяч рублей, но так и не получила свой заказ. Второй жертвой подобного обмана стала 37-летняя местная жительница, присмотревшая детские вещи на одном из каналов в мессенджере и отдавшая аферистам почти 20 тысяч рублей. Третьим пострадавшим от этой схемы стал 34-летний мужчина, желающий купить деревоперерабатывающий станок за 35 тысяч рублей.

Полиция Севастополя напоминает о том, что, выбирая товар в сети Интернет, необходимо проверить деловую репутацию продавца и отказаться от внесения денежных средств до получения желаемого товара. Слишком низкая цена на товар должна насторожить, как и завышенный ажиотаж вокруг товара.

Ещё два факта мошенничества произошли под предлогом займа денежных средств от лица знакомых. Преступники написали 61-летней женщине в одном из мессенджеров от имени знакомой с просьбой помочь в сложной ситуации и срочно одолжить 20 тысяч рублей. Пенсионерка не заподозрила ничего неладного и отправила личные накопления на указанный «знакомым» банковский счет. Позже выяснилось, что аккаунт подруги взломали злоумышленники. Также в подобную уловку поверила 38-летняя жительница города-героя и перевела мошенникам 10 тысяч рублей.

Узнайте больше:  В Ялте двое незнакомых друг с другом мужчин обворовывали один и тот же магазин. Один крал технику, второй - продукты

Чтобы не стать жертвой данного вида обмана, не следует спешить осуществлять денежные операции. При поступлении просьб одолжить деньги в социальных сетях и мессенджерах, необходимо по телефону связаться с человеком, от которого пришло сообщение, задать ему вопросы, ответы на которые может знать только он, чтобы удостовериться в том, что вы разговариваете не с мошенником.

По данным фактам сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступлений.

Помните: ваша бдительность — это главная защита от мошенников. Не поддавайтесь на уловки аферистов и всегда проверяйте информацию перед тем, как совершать финансовые операции. Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x