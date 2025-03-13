Пятеро севастопольцев перечислили мошенникам более 100 тысяч рублей

Так, желая приобрести письменный стол и стул 34-летняя женщина, доверившись неизвестным, внесла полную оплату за товар в размере более 18 тысяч рублей, но так и не получила свой заказ. Второй жертвой подобного обмана стала 37-летняя местная жительница, присмотревшая детские вещи на одном из каналов в мессенджере и отдавшая аферистам почти 20 тысяч рублей. Третьим пострадавшим от этой схемы стал 34-летний мужчина, желающий купить деревоперерабатывающий станок за 35 тысяч рублей.

Полиция Севастополя напоминает о том, что, выбирая товар в сети Интернет, необходимо проверить деловую репутацию продавца и отказаться от внесения денежных средств до получения желаемого товара. Слишком низкая цена на товар должна насторожить, как и завышенный ажиотаж вокруг товара.

Ещё два факта мошенничества произошли под предлогом займа денежных средств от лица знакомых. Преступники написали 61-летней женщине в одном из мессенджеров от имени знакомой с просьбой помочь в сложной ситуации и срочно одолжить 20 тысяч рублей. Пенсионерка не заподозрила ничего неладного и отправила личные накопления на указанный «знакомым» банковский счет. Позже выяснилось, что аккаунт подруги взломали злоумышленники. Также в подобную уловку поверила 38-летняя жительница города-героя и перевела мошенникам 10 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой данного вида обмана, не следует спешить осуществлять денежные операции. При поступлении просьб одолжить деньги в социальных сетях и мессенджерах, необходимо по телефону связаться с человеком, от которого пришло сообщение, задать ему вопросы, ответы на которые может знать только он, чтобы удостовериться в том, что вы разговариваете не с мошенником.

По данным фактам сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступлений.

Помните: ваша бдительность — это главная защита от мошенников. Не поддавайтесь на уловки аферистов и всегда проверяйте информацию перед тем, как совершать финансовые операции. Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю