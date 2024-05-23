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Пятилетний мальчик, раненный от обстрела ВСУ Херсонской области, будет лечиться в у
фото: pikist.com

Пятилетний мальчик, раненный от обстрела ВСУ Херсонской области, будет лечиться в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 23.05.2024

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате обстрела Алешек Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ), направлен на специализированное лечение в медучреждение Крыма. Об этом сообщили в Минздраве Херсонщины.

В результате удара украинского дрона по Алешкам ребенок получил минно-взрывную травму.

Маленький пациент с ожогами головы, кистей и коленных суставов был доставлен в Скадовскую больницу. Врачи оказали ребенку необходимую медицинскую помощь. Сегодня днем в состоянии средней степени тяжести мальчик был направлен в одно из медучреждений Симферополя. Ребенок стабильный, угроз для жизни нет, — приводятся слова главы регионального Минздрава Артыша Сата в Telegram-канале ведомства.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что ребенка госпитализировали в Скадовскую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

источник: ТАСС

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