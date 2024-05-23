Пятилетний мальчик, раненный от обстрела ВСУ Херсонской области, будет лечиться в Крыму

В результате удара украинского дрона по Алешкам ребенок получил минно-взрывную травму.

Маленький пациент с ожогами головы, кистей и коленных суставов был доставлен в Скадовскую больницу. Врачи оказали ребенку необходимую медицинскую помощь. Сегодня днем в состоянии средней степени тяжести мальчик был направлен в одно из медучреждений Симферополя. Ребенок стабильный, угроз для жизни нет, — приводятся слова главы регионального Минздрава Артыша Сата в Telegram-канале ведомства.