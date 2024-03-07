Пятьсот виол украсят сквер Победы в Симферополе

Сегодня в Симферополе вовсю идет высадка цветов. По информации «Горзеленхоза», основные работы в четверг развернулись в парке Победы. Здесь с раннего утра не только сажают цветы, но и ремонтируют цветники.

У нас продолжается весенняя кампания по высадке цветов. Сегодня в сквере Победы сотрудники «Горзеленхоза» высадили 500 виол. Подобные работы мы проводим ежегодно. В скором времени высаженные растения будут радовать жителей и гостей столицы Крыма, — рассказала заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

Виола имеет прямое отношение к роду семейства фиалковых. Данные растения можно повстречать по большей части в областях с умеренным климатом и в горных районах Северного полушария. Этот род согласно различным источникам объединяет 400–700 видов.

Цветение у данного растения невероятно обильное. В зависимости от того, когда было посажено растение, цветение может наблюдаться со второй половины марта по конец весеннего периода либо с августа до самых заморозков. Имеются гибриды, которые цветут на протяжении всего летнего периода либо 2 раза за сезон.

Фото: simadm.ru и rastenievod.com.