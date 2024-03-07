Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Пятьсот виол украсят сквер Победы в Симферополе
актуально в республике
Пятьсот виол украсят сквер Победы в Симферополе

Пятьсот виол украсят сквер Победы в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:17 07.03.2024

Сегодня в Симферополе вовсю идет высадка цветов. По информации «Горзеленхоза», основные работы в четверг развернулись в парке Победы. Здесь с раннего утра не только сажают цветы, но и ремонтируют цветники.

Пятьсот виол украсят сквер Победы в Симферополе

У нас продолжается весенняя кампания по высадке цветов. Сегодня в сквере Победы сотрудники «Горзеленхоза» высадили 500 виол. Подобные работы мы проводим ежегодно. В скором времени высаженные растения будут радовать жителей и гостей столицы Крыма, — рассказала заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

Пятьсот виол украсят сквер Победы в Симферополе

Виола имеет прямое отношение к роду семейства фиалковых. Данные растения можно повстречать по большей части в областях с умеренным климатом и в горных районах Северного полушария. Этот род согласно различным источникам объединяет 400–700 видов.

Узнайте больше:  В Ялте мужчина похитил кусты олеандра с городской клумбы

Пятьсот виол украсят сквер Победы в Симферополе

Цветение у данного растения невероятно обильное. В зависимости от того, когда было посажено растение, цветение может наблюдаться со второй половины марта по конец весеннего периода либо с августа до самых заморозков. Имеются гибриды, которые цветут на протяжении всего летнего периода либо 2 раза за сезон.

 

Пятьсот виол украсят сквер Победы в Симферополе

Фото: simadm.ru и rastenievod.com.

Просмотры: 29

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.