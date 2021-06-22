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Пытался дать взятку госавтоинспектору – попал на скамью подсудимых. Случай в Бахчисарае
Иллюстрация: ВК

Пытался дать взятку госавтоинспектору – попал на скамью подсудимых. Случай в Бахчисарае

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:22 22.06.2021

В Бахчисарае местный житель осужден за покушение на дачу взятки. 24-летний молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

10 марта 2021 года в с. Вилино инспектором ДПС был остановлен автомобиль «Mercedes Benz» под управлением подсудимого, не имеющего при себе документов на право управление транспортным средством. После этого водитель, с целью избежания привлечения его к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, попытался передать инспектору взятку в размере 7 тыс. рублей. При этом о попытке даче взятки сотрудник правоохранительных органов сообщил в дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал молодого человека виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа.

Пытался дать взятку госавтоинспектору – попал на скамью подсудимых. Случай в Бахчисарае

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