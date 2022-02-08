QR-код, ковид-сертификат можно будет оформить на основании положительного теста на антитела

Уже с 21 февраля!

Сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде с 21 февраля можно будет оформить на основании положительного теста на антитела, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Минздрав России внес соответствующие изменения в форму ковид-сертификата. Приказ вступит в силу с 21 февраля, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что срок действия ковид-сертификата, полученного таким образом, составит 6 месяцев.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, — отмечают в пресс-службе.

Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста, — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав утвердил приказ, которым предусматривается дополнение медицинского сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании информацией о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу.

Сертификат будет содержать информацию о дате проведения исследования, его методе. Кроме того, из раздела «Срок, на который установлены временные медицинские противопоказания к вакцинации» исключается слово «временные».

В январе Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что сертификаты переболевшего коронавирусом могут начать выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года. Сертификаты смогут получать те, кто переболел «неофициально»: сдававшим положительный тест на COVID-19 после 1 января 2021 года, но не обращавшимся к врачу будут при наличии антител выдавать их на год, а тем, кто за помощью не обращался и тест не сдавал, — на полгода.

По материалам ТАСС.

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