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QR-код, сертификат переболевшего, медотвод – как оформить все это в Крыму

QR-код, сертификат переболевшего, медотвод – как оформить все это в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 22.11.2021

Как известно, в Крыму QR-код можно получить посредством портала Госуслуг, а также в бумажном варианте в 25 МФЦ на территории Республики. Вице-премьер РК Елена Романовская подробнее рассказала о получении сертификата переболевшего. По ее информации, данный сертификат выдается гражданам, которые обращались в медицинскую организацию, и факт заболевания подтвержден наличием медицинской документации и нахождением в федеральном регистре переболевших.

Для получения медотвода необходимо обратиться к участковому врачу, либо к врачу, у которого гражданин находится на диспансерном учете. Данный документ подписывает главврач или его заместитель, и заверяется печатью медицинской организации, — рассказала Романовская.

Ранее принято постановление врио Главного государственного санитарного врача по Республике Крым о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, которым определены категории (группы) граждан, так называемых «групп риска», которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей, и должны пройти вакцинацию. На сегодняшний день подведены итоги для данных категорий отраслей, органов власти, сформирован полный свод I этапа вакцинации, который завершился 15 ноября.

QR-код, сертификат переболевшего, медотвод – как оформить все это в Крыму

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