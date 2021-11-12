QR-коды в общественном транспорте – почти реальность

«Мировая практика»?

Введение QR-кодов в общественном транспорте и в других местах стало мировой практикой, и она признана многими странами мира безальтернативной в условиях непрекращающихся волн пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу ввести в РФ обязательные QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах.

Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной, — констатировал Песков.

Он признал, что Россия сейчас идет, в том числе по пути мирового опыта, но заметил, что «этот опыт не на пустом месте вызрел, был наработан«.

Здесь нужно не забывать, что, фактически, во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии этот опыт уже достаточно давно практикуется, достаточно жестко. И он оправдывает себя, — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремлю известно про инициативу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предполагает введение обязательных QR-кодов, но по этому законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте.

Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов, — указал он.

QR-коды и для непривитых?

По словам Пескова, вопрос о выдаче QR-кодов для непривитых граждан, переболевших «ковидом» неофициально, но имеющих высокие антитела к коронавирусу, нужно обсуждать со специалистами.

Здесь нужно со специалистами, с Роспотребнадзором обсуждать. В любом случае какие-то инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке. Там же очень много нюансов, все состоит из нюансов, и это все нужно очень-очень тщательно прорабатывать, — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, является ли высокий титр антител показателем для отказа в вакцинации или ревакцинации, Песков отметил, что существуют разные точки зрения, «но есть официальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и рекомендации Минздрава РФ«.

К ним, конечно же, нужно прислушиваться, — сказал пресс-секретарь Президента. – Эта тема очень сложная, требующая экспертного подхода и исключающая какие-то возможности эмоциональных оценок.

Забота о здоровье или стимулятор сделать прививку?

Интересно, что введение QR-кодов в торговых центрах резко сместил покупательский интерес в сторону рынков. В убытке – предприниматели, арендующие площади в крупных ТЦ и ТРЦ. Ну а пример Свердловской области, где систему QR-кодов хотят ввести при продаже алкоголя, наглядно демонстрирует, что такое ограничение – надежный стимулятор привиться.

Но каждое действие подразумевает противодействие, а запрет – лазейку. Введение QR-кодов при посещении ресторанов, кафе, ТЦ, а также при поездках в транспорте, может вызвать рост нелегальной торговли в Telegram-каналах и на теневых форумах, рассказали в беседе с «Газетой.Ru» эксперты ИБ-компании Group-IB. Аналогичная ситуация уже наблюдалась с продажей поддельных сертификатов о вакцинации — этой осенью количество таких предложений в 20 раз превысило летние показатели.

Ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров сообщил о том, что QR-коды уже предлагают с проведением через государственные сервисы. Стоимость такой услуги в среднем составляет 4 тыс. рублей. Он также отметил, что существуют QR-коды, которые перенаправляют проверяющих на поддельный сайт государственного сервиса с информацией о вакцинации заказчика. Их цена составляет 2,5 тыс. рублей. При этом предложений по продаже QR-кодов с услугой проведения через государственные сервисы значительно больше, чем ведущих на поддельные сайты.