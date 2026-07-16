Ра-Свет и Сараби: Минюст Крыма назвал самые необычные и популярные имена новорожденных в июле

Министерство юстиции Республики Крым представило статистику имен, которыми родители называли новорожденных в первой половине июля. Специалисты ведомства выделили как наиболее популярные варианты, так и крайне редкие, необычные имена.

Среди самых редких мужских и женских имен, зарегистрированных в этот период, оказались Ра-Свет и Сараби. Также список необычных имен пополнили Глафира, Алана, Ани, Анаид, Любава, Сельвинас, Азалия, Манэ, Эфсане, Оливия и Альяна. Мальчиков с редкими именами называли Игнатий, Севастьян, Эван, Руфь, Алихан, Асад, Вальдемар, Ратмир, Ивар, Ильми, Хамза и Иса.

Лидерами по популярности среди новорожденных стали имена Михаил и Александра. В число наиболее востребованных также вошли Максим, Александр, Матвей, Андрей, Дамир, Владимир, Алексей, Илья и Марк. Среди девочек крымчане чаще всего выбирали имена Ева, Ангелина, Злата, Ксения, Мария, Есения, София, Мия, Ниаль, Милана, Ясмина и Амина.

источник: КрымИНФОРМ

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