Рабочая неделя в Севастополе начнётся с сильного ветра

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 03.05.2026

Синоптики сообщают, что 4 мая порывы северо-восточного ветра в Севастополе могут достигнуть 15–20 м/с. Утром и днём ожидается дождь.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

  • у фасадов домов;
  • под деревьями;
  • рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
  • возле опор ЛЭП;
  • вблизи рекламных щитов;
  • в горах, в море и у моря.

По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю

