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Работа инфекционного отделения в Массандре возобновлена

Работа инфекционного отделения в Массандре возобновлена

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:53 02.04.2022

Работу инфекционного отделения в Массандре возобновили 1 апреля.

В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и стабилизацией ситуации в городском округе Ялта, руководством филиала было принято решение о перепрофилировании коечного фонда, который ранее был вынуждено задействован для лечения пациентов с COVID-19. Теперь жители и гости города смогут получать всю необходимую медицинскую помощь по профилю «инфекционные заболевания» без необходимости выезжать в другие населенные пункты, — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Лазицкий. 

В отделение уже поступили первые пациенты. Для оказания медицинской помощи подготовлено 40 коек, 30 из них предназначены для лечения детей. При этом при необходимости коечный фонд может быть увеличен.

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Перед запуском отделения был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, получено согласование Роспотребнадзора.

Источник: Филиал ФНКЦ ФМБА России


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