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Работа ищет людей. Не абы какая, а в администрации Симферополя!

Работа ищет людей. Не абы какая, а в администрации Симферополя!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Работа в Крыму 20:04 09.01.2024

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Симферополя Республики Крым для граждан Российской Федерации, а также муниципальных служащих Российской Федерации и Республики Крым.

В Департамент внутренней политики, информации и организационного обеспечения городской администрации открыты вакансии:

  • начальник управления информационной политики;
  • начальник отдела информационных ресурсов управления информационной политики;
  • главный специалист отдела информационного обеспечения управления информационной политики;
  • заместитель начальника отдела общественно-политических коммуникаций управления внутренней политики;
  • главный специалист отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества и поддержке общественных проектов управления внутренней политики;
  • заместитель начальника отдела протокола и межмуниципального сотрудничества управления организационного обеспечения (на период отпуска основного работника по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет).

Подробнее о требованиях к кандидатам и перечне необходимых документов необходимо ознакомиться на сайте администрации Симферополя.  Документы принимаются по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, улица Толстого, д. 15, каб. № 205 с 09:00 до 18:00, (перерыв с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные) в течение 20 дней со дня размещения объявления на сайте (включая день размещения). Телефон: +7 (3652) 27-43-80.

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