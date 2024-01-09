Работа ищет людей. Не абы какая, а в администрации Симферополя!

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Симферополя Республики Крым для граждан Российской Федерации, а также муниципальных служащих Российской Федерации и Республики Крым.

В Департамент внутренней политики, информации и организационного обеспечения городской администрации открыты вакансии:

начальник управления информационной политики;

начальник отдела информационных ресурсов управления информационной политики;

главный специалист отдела информационного обеспечения управления информационной политики;

заместитель начальника отдела общественно-политических коммуникаций управления внутренней политики;

главный специалист отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества и поддержке общественных проектов управления внутренней политики;

заместитель начальника отдела протокола и межмуниципального сотрудничества управления организационного обеспечения (на период отпуска основного работника по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет).

Подробнее о требованиях к кандидатам и перечне необходимых документов необходимо ознакомиться на сайте администрации Симферополя. Документы принимаются по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, улица Толстого, д. 15, каб. № 205 с 09:00 до 18:00, (перерыв с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные) в течение 20 дней со дня размещения объявления на сайте (включая день размещения). Телефон: +7 (3652) 27-43-80.