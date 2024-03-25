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Работа МЧС России по городу Севастополю в цифрах и фактах — с 18 по 24 марта
Фото: ГУ МЧС России в г. Севастополе

Работа МЧС России по городу Севастополю в цифрах и фактах — с 18 по 24 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:42 25.03.2024

На прошедшей неделе подразделения Главного управления МЧС России по городу Севастополю совершили 109 боевых выездов.

На территории региона в этот период ликвидировано 9 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

10 раз сотрудники Главного управления МЧС России реагировали на сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. В этих ДТП пострадали трое граждан, один человек, к сожалению, погиб.

В горно-лесной местности одно происшествие, спасены двенадцать человек. На воде несчастных случаев не зарегистрировано.

Пиротехнические подразделения МЧС России по Севастополю обнаружили 31 взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Это 6 авиационных бомб, 12 артиллерийских снарядов, 4 миномётные мины, 5 ручных гранат и 4 единицы иных видов боеприпасов. Все находки уничтожены путём контролируемого подрыва, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Открыт отбор кандидатов на бюджетную форму обучения в вузах МЧС России. У севастопольских абитуриентов есть возможность обучиться в рамках целевой программы – с дальнейшим трудоустройством в севастопольское чрезвычайное ведомство. Приём документов – через наш отдел кадров: Севастополь, ул. Олега Кошевого, 6.

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