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Работа пунктов отпуска льготных лекарств в Севастополе на новогодние праздники

Работа пунктов отпуска льготных лекарств в Севастополе на новогодние праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:21 28.12.2019

Новогодние выходные, напомним, продлятся с 31 декабря по 8 января включительно.

В этот период в Севастополе будут дежурить не только врачебные бригады: чтобы горожане могли вовремя получать необходимые медикаменты, руководством больниц утверждены графики работы пунктов отпуска льготных лекарств, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Расписание работы аптечных пунктов:

  • Аптеки на проспекте Октябрьской революции, 33 и на улице Силаева, 3 работают 3, 4 и 6 января с 10:00 до 16:00. Начиная с 9 января, учреждение будет работать в прежнем режиме – с 8:00 до 20:00.
  • Получить льготные лекарства в городской больнице № 1 на улице адмирала Октябрьского, 19 можно будет 3, 4 и 6 января с 9:00 до 14:00.
  • В городской больнице № 4 на улице Леваневского, 25 аптека будет работать 3, 4 и 6 января с 10:00 до 16:00.
  • Аптечный пункт в городской больнице № 9 на улице Мира, 5 будет работать 3 и 6 января с 10:00 до 14:00.

Кроме того: в городских поликлиниках на новогодние каникулы будут работать дежурные службы, а сотрудники «скорой помощи», круглосуточных стационаров и родильных домов все праздники будут на посту. График работы медицинских учреждений — здесь.

Единый контакт-центр здравоохранения с 31 декабря по 8 января также будет работать в круглосуточном режиме. У операторов можно получить ответы на вопросы, связанные с медицинским обслуживанием. В их числе: запись на приём к врачу, прикрепление к поликлинике, обеспечение льготными лекарствами, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, качество оказания услуг.

Телефон Единого контакт-центра здравоохранения:

  • 8 (800) 5-800-800 (с мобильного);
  • 0 (800) 5-800-800 (с домашнего).

Работа пунктов отпуска льготных лекарств в Севастополе на новогодние праздники

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