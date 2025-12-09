Работа студенческих отрядов Крыма отмечена на «КрымПатриотФорум»

На базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова состоялся Региональный патриотический форум «КрымПатриотФорум», организованный Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым. Наградами отмечены представители Российских студенческих отрядов.

Форум объединил на своей площадке представителей активной молодежи Республики Крым, организаторов патриотического воспитания молодежи на региональном и муниципальном уровнях, патриотические, общественные, волонтерские и добровольческие организации.

Сегодняшний день собрал в этом зале активную и патриотичную молодёжь, которая является приверженцами духовно-нравственных ценностей всей России. Символично, что форум проходит в стенах нашего университета в памятный день, День Героев Отечества. Наша страна всегда была объектом нападок наших врагов, и всегда в нашей стране были, есть и будут люди, настоящие герои, которые ценой своей жизни спасали жизни тысячи людей. И сегодня, как и тогда, наши герои защищают нас, и благодаря им мы можем собраться здесь, в этом зале. Я горжусь нашими героями. Будьте и вы смелыми и любящими свою Родину, – подчеркнул Чингиз Якубов, Ректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, депутат Государственного Совета Республики Крым.

В рамках мероприятия состоялось награждение членов молодежных объединений и победителей Регионального проекта «Вахта Памяти – Пост №1».

Для нашей страны День Защитника Отечества – особенный праздник, потому что у каждого из нас есть свои герои. Для меня этот праздник несет определенные смыслы: мои прадедушки были участниками Великой Отечественной войны. И сегодня наши ребята, наши друзья также защищают нашу Родину. Защищают что? Нашу культуру, наши ценности и наш язык. В этой связи мне хочется сказать каждому из вас слова благодарности за ваш труд, за ваши проекты, которые каждый день не словом, а делом показывают, что вы настоящие патриоты нашей республики и нашей страны. Нам силу дает наша верность отчизне. С праздником!, – отметила Арина Моренец, Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике, руководитель Крымского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Также были награждены представители студенческих отрядов Республики Крым. Владислав Езин, член правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов, отмечен грамотой за вклад в развитие патриотического воспитания молодежи республики, благодарность от Сергея Аксенова вручена Марии Некрасовой, заместителю руководителя студотрядов Крыма.

Студенческие отряды Республики Крым также вносят свой вклад в развитие патриотического воспитания молодёжи. Так, ежегодно мы проводим акции «Крымский студенческий десант РСО» и «Десант Победы», в рамках которых участники проводят комплекс мероприятий: профориентационные работы со школьниками, шефская помощь, благоустройство памятников и мемориалов. Акция «Десант Победы» в первую очередь направлена на проведение добровольческих мероприятий по благоустройству памятников Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, проведение открытых уроков мужества в школах, популяризацию добровольчества. В 2025 году в общей сложности в данных акциях приняло участие 3500 человек, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

