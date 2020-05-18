Работающие пожилые крымчане могут оформить электронный больничный лист с 12 по 29 мая

Подробную информацию можно получить в Региональном отделении ФСС РФ по Республике Крым.

Работающие граждане 65 лет и старше (дата рождения 12 мая 1955 года и ранее), соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут оформить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 12 по 29 мая 2020 года. Об этом сообщает министерства труда и социальной защиты РК.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 683 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» гражданам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 12 мая по 29 мая 2020 года, — говорится в сообщении.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в Фонд социального страхования. Никаких посещений поликлиник и больниц не надо! На основании этих же сведений будет назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, на период действия электронного листка нетрудоспособности необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции. Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность. Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного Вам пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по ссылке . Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг, — отметили в минтруда РК.

Подробную Информацию можно уточнить в Государственном учреждении – Региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым.