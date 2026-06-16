Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников

Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

По версии следствия, фигуранты действовали по указанию неизвестных, зарегистрированных в мессенджере как Kiber и Sipa, с 2024 по 2026 годы. Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью похищения денег.

Для реализации преступной схемы обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование, создав таким образом технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и других соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан.

источник: РИА Новости Крым

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