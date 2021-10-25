Работать будет большинство: как изменились планы россиян после продления ноябрьских праздников

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, планируют ли они путешествовать на длинных ноябрьских праздниках, и повлияло ли на их планы решение властей об увеличении числа нерабочих дней. В опросе, прошедшем на сайте сервиса , приняли участие 1 813 человек.

Трое из десяти опрошенных (31%) сообщили, что они будут сидеть дома, как и планировали изначально. Ещё 4% рассказали, что они хотели путешествовать, но теперь останутся дома. А 7% респондентов, напротив, хотели быть дома в праздники, но теперь обязательно уедут, — сообщили в пресс-службе сервиса.

О планах путешествовать по России сообщили 12% опрошенных, 5% отправятся за границу. При этом 41% респондентов рассказали, что в нерабочие дни будут работать.

Результаты опроса «Ноябрьские праздники продлили и сделали нерабочую неделю, ваши действия?»

41% – Буду работать

31% – Буду сидеть дома, как и планировалось

12% – Буду путешествовать по России

7% – Хотел(а) сидеть дома, но теперь обязательно уеду

5% – Поеду за границу

4% – Были планы путешествовать, но теперь останусь дома

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за сентябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.