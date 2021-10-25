Работать будет большинство: как изменились планы россиян после продления ноябрьских праздников

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, планируют ли они путешествовать на длинных ноябрьских праздниках, и повлияло ли на их планы решение властей об увеличении числа нерабочих дней. В опросе, прошедшем на
Трое из десяти опрошенных (31%) сообщили, что они будут сидеть дома, как и планировали изначально. Ещё 4% рассказали, что они хотели путешествовать, но теперь останутся дома. А 7% респондентов, напротив, хотели быть дома в праздники, но теперь обязательно уедут, — сообщили в пресс-службе сервиса.
О планах путешествовать по России сообщили 12% опрошенных, 5% отправятся за границу. При этом 41% респондентов рассказали, что в нерабочие дни будут работать.
Результаты опроса «Ноябрьские праздники продлили и сделали нерабочую неделю, ваши действия?»
- 41% – Буду работать
- 31% – Буду сидеть дома, как и планировалось
- 12% – Буду путешествовать по России
- 7% – Хотел(а) сидеть дома, но теперь обязательно уеду
- 5% – Поеду за границу
- 4% – Были планы путешествовать, но теперь останусь дома
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