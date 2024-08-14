Работайте больше: 152 жителя Севастополя досрочно вышли на пенсию за длительный стаж работы

Жители Севастополя с длительным стажем работы имеют право досрочно выйти на пенсию по старости на два года раньше общеустановленного возраста, но не ранее достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для этого необходимо проработать женщинам не менее 37 лет, мужчинам — не менее 42 лет, а также иметь в 2024 году не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Отделение СФР по Севастополю назначило пенсии за длительный стаж работы раньше общеустановленного пенсионного возраста 152 жителям города.

В стаж, дающий право на такую пенсию, засчитываются только периоды официальной работы на территории РФ при условии уплаты страховых взносов, периоды получения пособия по временной нетрудоспособности и службы в армии по призыву. Участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы или в добровольческом формировании учитывается в двойном размере (3,6 пенсионных коэффициентов за календарный год).

Такие нестраховые периоды, как уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, получение пособия по безработице права на досрочное назначение пенсии не дают, но включаются в страховой стаж при назначении страховой пенсии на общих основаниях, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Проверить свой стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Популярные услуги» — «Выписка из лицевого счёта в СФР». Подать заявление на назначение пенсии можно не ранее, чем за месяц до возникновения права на нее.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

Просмотры: 3 284