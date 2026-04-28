Работникам крымской скорой медицинской помощи вручены заслуженные награды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:59 28.04.2026

Глава Республики Крым поздравил руководство и трудовой коллектив ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» с профессиональным праздником. Сергей Аксёнов выразил признательность крымским работникам скорой медпомощи за готовность трудиться ежедневно и круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Вы знаете и осознаете, что от вас зависит не просто многое, а самое ценное – жизнь человека. Не могу не отметить: вы блестяще справляетесь со своей службой, демонстрируя высокую степень профессионализма, ответственность, отзывчивость и неравнодушие. Хочу сказать вам спасибо от имени всех крымчан, – поблагодарил Глава республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил медикам заслуженные награды, в том числе Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», другие.

В мероприятии принял участие министр здравоохранения РК Алексей Натаров.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

