Работникам культуры Севастополя выплатят миллион рублей по программе «Земский работник культуры»

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли постановление, в рамках которого утвердили порядок реализации программы «Земский работник культуры» в 2025 году.

Прием документов начинается 15 апреля 2025 года.

Программа предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей специалистам, которые переедут работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек на территории Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Анжелу Сумакову.

Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий:

– Быть гражданином Российской Федерации.

– Стать победителем конкурсного отбора на замещение вакантной должности.

– Заключить трудовой договор с учреждением культуры на условиях полного рабочего дня на срок не менее пяти лет.

Перечень вакантных должностей, участвующих в программе, уже опубликован на сайте департамента культуры.

Конкурсный отбор позволит выбрать наиболее квалифицированных специалистов для работы в учреждениях культуры. Победители конкурса должны будут заключить трудовой договор до 1 сентября и подписать трехсторонний договор на предоставление выплаты до 15 сентября. Выплата будет перечислена департаментом культуры до 1 ноября.

Напомним, что программа «Земский работник культуры» направлена на привлечение квалифицированных кадров в учреждения культуры сельских территорий и малых городов России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя