Работникам промышленных предприятий Республики Крым вручили награды

За эти годы промышленное производство в Крыму выросло в несколько раз благодаря самоотверженному труду тех людей, которые работают сегодня на предприятиях, и благодаря поддержке государства, прежде всего, Президента. Один из результатов – разработки, которые применяются на предприятиях при выполнении оборонных заказов и в развитии гражданского сектора экономики, в том числе транспортного производства, микроэлектроники и других направлений, которые сегодня есть в Крыму. Это все заслуга трудовых коллективов, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что Правительство республики продолжит создавать условия для укрепления позитивных тенденций в промышленном секторе, в первую очередь в части государственной поддержки предприятий.

Хочу поблагодарить все коллективы и за помощь, которую оказывают участникам специальной военной операции. Знаю, что все сплотились. Каждое предприятие фактически имеет свою зону ответственности, поддерживает конкретные подразделения. Спасибо вам за вклад в развитие нашей республики, в дело нашей общей Победы. Уверен, что вместе мы выполним все задачи, которые ставит наш Президент, и оправдаем надежды людей, – сказал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов поблагодарил заместителя Председателя Совета министров РК Игоря Михайличенко и министра промышленной политики РК Анушавана Агаджаняна за личное участие в рассмотрении всех вопросов, касающихся развития отрасли в Республике Крым.

В рамках мероприятия были вручены: орден «За верность долгу», медаль «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым и Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым