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Крымские работодатели могут получить деньги на охрану труда – механизм
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Работодатели Крыма могут получить деньги на охрану труда

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:08 22.07.2026

Крымские работодатели с начала года получили более 127 миллионов рублей на мероприятия по охране труда. О том, как работает механизм поддержки, проинформировали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

С начала года Отделение СФР по Республике Крым одобрило заявки на финансирование охраны труда для 512 работодателей, сумма компенсаций для них составляет более 127 млн рублей, – проинформировали в отделении.

Право на получение финансирования имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисляющие страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.

Уточняется, что организации могут получить компенсацию на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. В частности, это могут быть проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников и так далее. Всего в перечне 17 направлений и каждая организация самостоятельно определяет, на что и в каком объеме потратить средства.

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В Крыму также работает программа субсидирования найма, по которой 34 крымских предприятия ранее уже получили восемь миллионов рублей за трудоустройство новых сотрудников.

источник: РИА Новости Крым

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