Работодатели Крыма могут получить деньги на охрану труда

Крымские работодатели с начала года получили более 127 миллионов рублей на мероприятия по охране труда. О том, как работает механизм поддержки, проинформировали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

С начала года Отделение СФР по Республике Крым одобрило заявки на финансирование охраны труда для 512 работодателей, сумма компенсаций для них составляет более 127 млн рублей, – проинформировали в отделении.

Право на получение финансирования имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисляющие страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.

Уточняется, что организации могут получить компенсацию на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. В частности, это могут быть проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников и так далее. Всего в перечне 17 направлений и каждая организация самостоятельно определяет, на что и в каком объеме потратить средства.

В Крыму также работает программа субсидирования найма, по которой 34 крымских предприятия ранее уже получили восемь миллионов рублей за трудоустройство новых сотрудников.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 132